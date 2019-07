Campagna By the Glass – S o a v e – in Giappone. Per due mesi il vino, da Gargànega, protagonista in più di 500 ristoranti del Sol Levante.

Partecipano alla campagna 2019 Aziende: Cantina di Soave, Cantina di Monteforte, Cantina del Castello, Cantine Collis Riondo, Gianni Tessari, Zambon, Franchetto, Inama, Montetondo, Corte Mainente, Corte Moschina, Fattori, Tenuta Sant'Antonio, Bertani Domains, Le Battistelle, Gini, Suavia, Cantine Vitevis, Canoso, Benini Alessandro, Tirapelle Nicola. Tale attività promozionale vede anche la sua presenza, nei social media, e nella trasformazione dei locali, in veri e propri “Soave shops”, su tutto il territorio giapponese, da Hokkaido a Fukuoka. «Siamo da poco tornati dal Giappone, dove, quest’anno, l’accoglienza è stata veramente calorosa – dice Sandro Gini, Presidente del Consorzio. Il Soave ha trovato in Giappone un mercato, che sta dando grandi soddisfazioni, in termini di costanza. L’impegno del Consorzio, in chiave 2020, è quello di dare ancora più importanza alla campagna, visto anche la concomitanza con le Olimpiadi, che si terranno a Tokyo, il prossimo anno”, www.ilsoave.com.

Encomiabile l’azione del Consorzio Soave, per il suo impegno e per il grande contributo che esso dà all’economia locale e, quindi, veronese.

Pierantonio Braggio