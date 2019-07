BIOS LINE PER COMBATTERE L'INSONNIA

Durante le vacanze capita di doverci ambientare in nuovi luoghi e con climi differenti andando incontro,a volte, ad episodi di insonnia e compromettendo quindi il nostro benessere. “Non è piacevole”, dice Paolo Tramonti, ceo di Bios Line, “ritrovarsi in vacanza e contare le pecore per addormentarsi o a risvegliarsi ripetutamente durante una notte. Da uno studio di Trivago, il metamotore di ricerca che confronta prezzi di hotels e altre strutture, emerge che il 56% dei turisti riposa poco e male. Il direttore del Centro di Medicina del sono del San Raffaele di Milano, Marco Zucconi, la definisce insonnia istituzionale provocata dal cambio del letto, da fattori emotivi e dalla temperatura dell'ambiente circostante”. Bios Line ha messo a punto un mix di alcune piante per venirci incontro. Vitacalm Tutta Notte è un integratore alimentare in compresse a doppio rilascio fast/retard utile per indurre l'addormentamento, a favorire il rilassamento e il sonnio riducendo i risvegli notturni.(I.P.)