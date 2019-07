A FIUMICINO TUTTI AL BOTTEGA PROSECCO BAR DOPO QUATTRO MESI COSTRETTO AD AMPLIARE

Bottega si è trovato nella necessità di dover acquisire nuovi spazi, allargando il Prosecco Bar fino a 350 mq di superficie e 150 posti a sedere. Tanto successo viene in un momento in cui l'azienda, guidata da Sandro Bottega, sta per annunciare l'inaugurazione, ai primi di settembre, di tre nuovi Prosecco Bar, il promo all'aerostazione di Bologna e gli altri a Dubai e a Quala Lumpur, senza dimenticare che a giorni dovrebbe sorgere un altro spazio sul ponte della nave da crociera scandinava Mariella. A 5 anni dal lancio, coraggioso, del progetto “osterie” il Bottega Prosecco Bar ha trovato posto sulla nave Cinderella del gruppo Viking, all'interno dell'aeroporto di Birmingham in partnership con SSP Uk, nel dehor dell'hotel Intercontinental di Abu Dhabi, negli aeroporti bulgari di Burgas e Varna, a Guernsey, nelle Channel Island, mitico paradiso di villeggiatura e paradiso fiscale sulla Manica, all'interno del Gran Haytt Hotel di Muscat in Oman, sulla spiaggia dell'Hilton Labriz alle Seychelles, ancora a Birmingham al Birmingham Arena, e con formula diversa, con il gruppo Cremonini, all'aeroporto della Malpensa e a Belluno. Tornando a Fiumicino il 75% del vino bevuto è Prosecco ma tutti i vini veneti ottengono buone performances.(I.P.)