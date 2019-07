Un “Parco della Cultura Urbana” di 4000 mq, fra Porta Palio e Porta San Zeno, a Verona. Il Bando di Concorso, per la presentazione d’un progetto, entro il prossimo settembre

Diversi gli elementi da inserire nel compendio e, fra questi, illuminazione, revisione della piastra o fontana, una pista, un percorso per sport a rotelle, percorso per Parkour, muro per arrampicata ludica, campo per allenamento per la Stacline, palestra open air, per attività di street work out, spazio per esibizione di Disc Jockey, di musica e d’arte di strada, strutture mobili, con servizi igienici, per icariche di smartphone, punti di ristoro, ecc.. Il Parco è inteso come elemento di riqualificazione e di rigenerazione dell’intera area in questione, favorendo la fruizione e l’animazione dell’ambiente, con attività ludico-sportive, all’interno delle mura magistrali, dicevamo, fra Porta San Zeno e Porta Palio. Le proposte progettuali dovranno considerare il proprio inserimento, in un contesto d’altissimo interesse storico-artistico, con un sistema di percorsi e di relazioni, garantendo la conservazione dei caratteri morfologico-ambientali ed architettonici, in coerenza con il carattere storico-ambientale della Cinta magistrale e nel rispetto delle normative di conservazione. Tutto, con massimo riguardo alla migliore fruizione, da parte di giovani e di famiglie. Il concorso prevede i seguenti premi: 1° - 14000.-€, 2° - 3500.-€, 3° - 2000.€, 4° - 1200.-€ e, 5°classificato – 800.-€. Cogliamo l’occasione, per segnalare l’esigenza d’una radicale riqualificazione dei bastioni, lungo via Maroncelli e via Oriani, meritevoli di massima attenzione, per il loro eccezionale verde, bene curato, fra l’altro, ma, per ovvii motivi, purtroppo, del tutto impraticabili.

Pierantonio Braggio