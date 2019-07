Cimice asiatica. Secondo Coldiretti, danno oltre 100 milioni di euro, in Veneto, e di quasi 80 milioni di euro, a Verona. Piano di azione. Attenzione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Pan.

Non resta che ricorrere alla Vespa samurai, la cui sperimentazione in laboratorio ha dato ottimi risultati, e all’Anastatus bifasciatus, di cui si sta sperimentando la moltiplicazione e la prova di semi-campo. “C’è da osservare – precisa Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona – che la legislazione vigente in Italia non permetteva l’uso di specie alloctone, fino ad ora. Recentemente, però, il Comitato Fitosanitario Nazionale ha dato l’ok al ripopolamento in deroga di insetti contrastanti, provenienti proprio dall’ Estremo Oriente”. “Il 4 aprile scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il regolamento. E’ dunque imminente la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale – aggiunge Ruffini – e sarà, quindi, necessario attendere il completamento di specifiche valutazioni in laboratorio di quarantena, come previsto, dal nuovo regolamento”. Trattandosi di una vera è propria calamità, Coldiretti ha proposto un dettagliato piano di azione, che affianca strumenti di sostegno ai frutticoltori ed altri mezzi di contenimento della specie, come un serio piano di monitoraggio e di controllo, che sappia dare indicazioni agli agricoltori, rispetto ai trattamenti e forme innovative di assicurazione. L’assessore regionale Pan, dal canto suo, ha garantito il suo impegno, su tutti i fronti, sia a livello regionale, che nazionale, anche per dichiarare lo stato di crisi e attingere alle risorse del fondo, per ristorare i produttori di frutta veneti, riservandosi, comunque, di dare presto risposte cogenti.

Nel Veronese, i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro. Le coltivazioni di mele scaligere rappresentano il 74% di quelle venete, le pere il 46%, pesche e nettarine l’82% delle produzioni regionale e l’actinidia rappresenta il 76%.





Coltura prov. veronese Superficie Ettari Produzione Quintali/ettaro Valore produzione Migliaia € ettaro Danno stimato Milioni €









Melo 4.621 400 12.000 33,27 Pero 1.435 248 17.360 17.43 Pesco e nettarine 1.887 330 11.550 10,89 Actinidia 2.605 250 15.000 17.58









Totale 10.383

55.910 79,1











Coltura Superficie Ettari Produzione Tonnellate Valore produzioni Milioni di € Danno Milioni di €









Melo 5.839 291.469 128 51,2 Pero 2.957 72.498 50 20,0 Pesco e nettarine 2.020 42.775 21 8,4 Actinidia 3.339 57.395 46 18,4









Totale 14.155

245 98,0

I dati, di cui sopra, derivano da Elaborazione Coldiretti, su numeri di Regione Veneto. Ringraziamo per il dettagliato comunicato, di cui sopra, su un tema difficile e pesantissimo, che sta colpendo drammaticamente l’agricoltura veneta, la gentile collega Ada Sinigalia. Importante è un intervento studiato e radicale, su ampia scala, supportato da Regione Veneto, magari investendo, in materia, anche l’Unione Europea.

Pierantonio Braggio