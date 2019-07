Vince Germani a Sillicagnana, per la Work Service la stagione promette ancora vittorie

E' il secondo sucesso stagionale per il giovane Lorenzo Germani (Work Service Romagnano) è arrivato sulle strade della Garfagnana, in una delle prove più impegnative del calendario italiano riservato agli juniores; il ragazzo diretto da Matteo Berti e Biagio Conte ha compiuto un'altra impresa delle sue riuscendo a staccare tutti sull'ultima salita di giornata e giungendo in perfetta solitudine sul traguardo finale.



Di fronte alla cavalcata trionfale del ragazzo della Work Service Romagnano si è rivelato inutile ogni disperato tentativo di rimonta posto in essere dagli avversari costretti a giocarsi le posizioni di rincalzo. Ma a ben figurare a Sillicagnana (Lu) è stato tutto il gruppo del presidente Massimo Levorato che ha corso all'attacco sin dai primissimi chilometri: quando poi la corsa è entrata nel vivo è stato Samuele Gimignani ad allungare costringendo il gruppo ad un lungo e dispendioso inseguimento che ha spianato la strada all'attacco decisivo di Germani