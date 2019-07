L'IDROKINESITERAPIA VINCENTE DE LA RESIDENCE DI ABANO

167 persone che hanno scelto La Residence & Idrokinesis della città aponense per affrontare le loro problematiche fisiche.Una clinica che è anche un albergo strutturato, ovviamente, anche per la fangoterapia, che unisce il relax alle cure, la vacanza alla salute. “L'idrokinesis termale sfrutta le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua”, dice Chiara Borile, a capo della struttura, “ a fini terapeutici. L'acqua della sorgente di La Residence & Idrokinesis, ricca di sali minerali e classificata come salso-bromo-iodica ipertermale, in questo percorso riabilitativo è l'elemento principale. La riabilitazione in piscina termale offre meno rischi. Garantisce risultati duraturi nel tempoe protegge totalmente l'utente. La idrokinesiterapia termale è quindi il trattamento ideale per pazienti di ogni età, reduci da interventi chirurgici o traumi compresi quelli sportivi, malattie reumatiche, neurologiche, vascolari e linfedemi agli arti. Disponiamo di un team medico e di terapisti di grande esperienza che seguono il paziente, o per meglio dire l'ospite in ogni sua fase”. (I.P.)