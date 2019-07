Coldiretti, a Convegno, a Verona, su agromafie, in fatto di contraffazione. Appuntamento, per mercoledì, 24 luglio 2019, alla Camera di Commercio.

Tali casi ed altri, ovviamente, saranno elencati e spiegati mercolediì, 24 luglio, in un convegno organizzato dalla Fondazione “Osservatorio Agromafie”, con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con la Coldiretti, dal titolo “Tutela del Made in”. Ci s’incontrerà, alle ore 10.30, presso la Camera di Commercio, Verona. Verrà presentato lo studio, che l’Amministrazione regionale ha commissionato, mirante ad uno strumento giuridico agile e di pronto intervento, per ottenere la rimozione, dagli scaffali d’oltre confine di quei prodotti contraffatti, d’imitazione servile, che danneggiano il lavoro onesto di migliaia di agricoltori italiani e veneti. Una cosa non facile, che deve muoversi, fra la libertà di concorrenza, predicata dall’Unione europea, la sovranità degli Stati esteri, ed un certo protezionismo, di cui godono i produttori d’oltre confine.. Non di meno, la via è stata trovata, le collaborazioni estere ottenute, le disponibilità comunitarie raccolte. I lavori, moderati da Alberto Bertin, dell’area legale di Coldiretti, prevedono l’introduzione ai lavori di Alex Vantini, vice delegato nazionale di Giovani Impresa, l’intervento di Gianaluca Fregolent, direttore regionale del Dipartimento Agroambiente, la relazione di Marcello Maria Fracanzani, della Corte Suprema di Cassazione e componente il Comitato Scientifico della Fondazione, l’approfondimento dell’esperto, in materia, Gianna Di Danieli, e la testimonianza diretta di Giuseppe Zagaria, del Consorzio di Tutela del Grana Padano. Un convegno chiarificatore e, al tempo, incisivamente informativo, che permetterà, al tempo, non solo di costruire, in materia di anticontraffazione, ma, anche di prendere diretta conoscenza, su quanto danneggia l’agroalimentare italiano e veneto, e sul necessario, da porre in atto, da parte della politica..

Pierantonio Braggio