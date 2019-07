A Veronafiere, dall’ 11 al 13 ottobre 2019, “ArtVerona”. L’evento è dedicato all’Arte moderna e contemporanea.

“In un momento, in cui il mercato sembra premiare il comparto del moderno, ArtVerona non smette di guardare a questo mondo, con attenzione e lungimiranza. Al tempo stesso, l’evento conferma il suo sostegno concreto, verso il contemporaneo e la sua ricerca più attiva: terreni, da cui possono emergere le proposte più interessanti, in grado di rilanciare anche un’idea dinamica del mercato”, afferma Adriana Polveroni. Per tutta la sua durata, ArtVerona offrirà al pubblico un grande evento, ossia, l’apertura straordinaria delle Gallerie Mercatali, suggestiva struttura di archeologia industriale di 6.400 mq., acquisita, nel 2015, da Veronafiere, ed oggi al centro d’un restauro conservativo. Apertura impreziosita dalla presenza di Norma Jeane. ArtVerona curerà, uindi, il rapporto con il collezionismo, cui saranno dedicate occasioni d’incontro, anche nel corso dell’anno e, tra queste, quella con Sineglossa, vincitrice in partnership con ArtVerona del Bando Cultura della Fondazione Cariverona, per una mappatura delle imprese del territorio, che fanno innovazione attraverso l’arte. Durante la fiera si svolgeranno un workshop e un talk, moderato da Catterina Seia. Saranno inoltre introdotti nuovi riconoscimenti, quali il Premio MZ Costruzioni, e il Premio Casarini – grande artista veronese – ideato dal Gruppo DueTorriHotels, e rivolto alla pittura under 35, mentre restano confermati tutti gli altri riconoscimenti. Un ArtVerona, dunque, sempre nuovo e aperto al futuro.

Pierantonio Braggio