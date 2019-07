Un'altra azienda veronese punta al miliardo di euro di fatturato

E' un' importante gruppo della GDO presente in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

con 23 punti vendita a marchio proprio e fatturato 2018 di 515 milioni di euro- Tutto questo il gruppo Rossetto l'ha costruito con anni di lavoro serio e attento ai risultati. Per questo ha gettato le basi

per una nuova fase espansiva. “L’obiettivo, attraverso acquisizioni e aperture di nuovi punti

vendita, è quello di raddoppiare il giro d’affari entro i prossimi otto anni”, rivela Lorenzo Rossetto,

A.D. del gruppo alimentare.

Coo’ee, agenzia associata UNA, è il partner che segue la comunicazione del gruppo da 29 anni.

Il claim vincente, che in questi ultimi anni firma le campagne del gruppo alimentare è

“Chi va da Rossetto si vede, perché oltre alla spesa, ci mettiamo la testa”.

Un concept vincente raccontato attraverso una comunicazione che gioca sulla sostituzione della

parola spesa con testa. Il visual è semplice ma di forte impatto comunicativo.

A sostegno di ogni campagna multicanale, l’agenzia sviluppa contenuti volti a creare engagement

sui social.

Mauro Miglioranzi, CEO di Coo’ee, ha commentato così: “Con il prossimo anno saranno 30 anni di

collaborazione. Un dato significativo, in primis dal punto di vista della relazione. Stiamo seguendo

con attenzione tutte le attività istituzionali e promozionali del gruppo Rossetto con lo stesso

entusiasmo di quando siamo partiti.

L’elemento magico che contraddistingue questa longeva ed eccezionale relazione professionale,

credo fermamente sia possibile grazie ad un rapporto di stima e fiducia che regola la partnership.

Una bella storia, da raccontare"