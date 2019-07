Fiera di San Giacomo e Sant’Anna ad Isola della Scala, Verona. L’evento – 25 - 30 luglio 2019 – celebra i 400 anni della locale, storica Abbazia.

In programma, anche, il raduno d’auto d’epoca e la raccolta di latte - a cura di Isolamotorclub - che verrà consegnato in beneficenza all’Associazione Centro Aiuto Vita. Alle 21,30, sempre in piazza, spettacolo musicale con Radio Company. Gli amanti della natura, alle 21, godranno di un’escursione guidata, nelle risaie, viste, quindi, di notte, promossa dal Ctg “El Fontanil”, con ritrovo, presso Villa Pindemonte al Vo’. Sabato 27, alle 14, al Parco del Riso (area Palariso), è prevista la manifestazione di motocross “Fettucciato d’estate”, a cura di Isolamotorclub, mentre in piazza Martiri, alle 21,30, dominerà la musica anni ’70 e ’80, con i “Disco Lemon”. Domenica, alle 9,30 e alle 14, proseguirà la gara di motocross al Parco del Riso. Alle 15, invece, da davanti alla Chiesa, partenza della visita guidata “Chiesette aperte e itinerari del sacro”, in collaborazione con Fiab Isolainbici. La sera, alle 21,30 in piazza Martiri, sarà sul palco l’orchestra “Melita Leone”. Lunedì 29, sera, ore 21,30, spettacolo country, con la 5ª edizione di “Summer country night”. Antica e storica la Fiera, più storica e meritevole d’attenzione l’Abbazia, faranno di Isola della Scala grande punto d’attrazione e di serenità, rese straordinarie da un Riso isolano, che non ha uguali e che ancora più grandemente sarà festeggiato, nel prossimo settembre, con la “Fiera del Riso”, ormai a livello internazionale e grantita, in qualità, da oltre 400.000 risòtti serviti.

Pierantonio Braggio