Il Premio alla Cultura dell'Accademia Olimpica di Vicenza, all’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino.

La Repubblica di San Marino si è aggiudicata il Premio per la Cultura dell'Accademia Olimpica di Vicenza, collegato al Premio internazionale Asiago d'Arte Filatelica. Esso è stato assegnato, per la serie Giornata internazionale delle famiglie, emessa il 13 marzo 2018. La motivazione: "Per il modo culturalmente insolito, positivo e poco convenzionale, con cui l’autore, Riccardo Guasco, reinventa l’argomento Famiglia: un abbraccio, che dà forma alla casa e riparo ai figli, una coinvolgente ricerca di equilibrio, tra chi la compone, come una lunga pedalata in compagnia, sul mondo intero".

I francobolli, emessi, il 13 marzo 2018, sono nei valori da 0,70, 1,20 e 2,50 €, con tiratura di 35.004 serie complete. Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino, via 28 Luglio, 212 – RSM-47893 Borgo Maggiore Tel.: +378 (0549) 882350 – Fax: +378 (0549) 882363 – info.ufn@pa.sm, www.ufn.sm.





Pierantonio Braggio