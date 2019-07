Cristiano De Andrè e la PFM in concerto a Verona

Il concerto – evento dal titolo “PFM Premiata Forneria Marconi – Cristiano De Andrè Cantano Fabrizio” è in programma lunedì 29 luglio. Si alterneranno sul palco, con le loro rispettive performance, la band e il figlio di De Andrè. Nella lunga terza parte del concerto la PFM e Cristiano condivideranno la scena per un concerto imperdibile.

Alla fine degli anni ‘70, Fabrizio De Andrè e la più famosa prog band italiana furono i protagonisti di una straordinaria e amatissima tournèe musicale. Oggi Cristiano De Andrè torna sul palco assieme alla PFM per celebrare la straordinaria arte del padre. Alla serata parteciperà anche Dori Ghezzi.

L’evento è stato presentato martedì 9 luglio presso palazzo Barbieri a Verona, dal sindaco Federico Sboarina, dal responsabile eventi extra lirica Gianmarco Mazzi e dagli artisti Cristiano De Andrè, Franz Di Cioccio e Patrick Djivas. Notevole l’emozione nelle parole del Sindaco, di Mazzi, di De Andrè e dei membri della PFM per l’importanza dell’evento che, dicono, può aprire un nuovo ciclo concertistico.