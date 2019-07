Il 29 luglio 2019, nell’Arena di Verona.

Il 29 luglio prossimo, Premiata Forneria Marconi e Cristiano de André, polistrumentista e cantautore e, attualmente, in tour nei teatri d’Italia, si esibiranno, in un imperdibile concerto, dedicato a Fabrizio De André. Premiata Forneria Marconi fu sul palco, con Fabrizio, già, nel 1978, e Cristiano, nel 1996, eseguiva “Anime Salve“. Entrambi hanno riarrangiato la Poesia di Faber, in nuova veste musicale, evidenziando, in tal modo, come i suoi versi siano tuttora attuali. Si potranno apprezzare, “storie d’amore, dei soldati e dei carcerati, cantate da Fabrizio” proposte, da un lato, dalla Premiata Forneria Marconi, e, dall’altro, da Cristiano De André, con la sua dinamica inaspettata, dal tocco rock. Produrranno il concerto D&D Concerti e BMU, con DuemilaGrandiEventi, VentiDieci e Verona Eventi. Tutto con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André.

Pierantonio Braggio