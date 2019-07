Daniel Oren si racconta alla libreria Feltrinelli di Verona

L’incontro è avvenuto ieri, 10 luglio. Quest'anno Daniel Oren festeggia 35 anni di solida collaborazione con l'Arena di Verona confermandosi il direttore d'orchestra che ha diretto il maggior numero di rappresentazioni liriche nella storia areniana, con ben 14 titoli e 3 Concerti di Gala per un totale di 481 rappresentazioni fino al 2018 e il 29 agosto festeggerà 500 recite nell'anfiteatro veronese.

Oren ha debuttato in Arena nel 1984 con Tosca e solo un anno prima vi aveva debuttato la giovane soprano Cecilia Gasdia, che tornerà poi a Verona con Oren sul podio numerose volte. Nel 1995 entrambi hanno partecipato al grandioso esordio di Franco Zeffirelli sulla scena areniana con Carmen di Bizet, che avrebbe segnato la lunga e straordinaria carriera del regista a Verona. Insieme hanno costruito uno spettacolo rimasto in cartellone per 13 edizioni del Festival.

Ma la carriera del direttore israeliano è legata in maniera molto forte anche a tutti gli altri allestimenti di Franco Zeffirelli: Oren infatti ha diretto le prime recite di Trovatore (2001), Aida (2002), Madama Butterfly (2004), Don Giovanni (2012) e la ripresa di Turandot del 2014, fino all’ultimo grande capolavoro del maestro fiorentino, La Traviata, titolo inaugurale del Festival 2019.

Filippo Avesani