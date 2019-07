COO’EE ITALIA PROSEGUE LA COMUNICAZIONE “SALVAGNINI CAMPUS”

L'agenzia di comunicazione associata UNA, guidata da Mauro Miglioranzi,prosegue così il lavoro di cura dell’immagine e della comunicazione aziendale di questa grande società internazionale che dura ormai da 6 anni.Salvagnini dal 1963 è tra i leader mondiali nella progettazione, produzione e vendita di macchine e

sistemi flessibili per la lavorazione della lamiera. Da oltre 50 anni il gruppo Salvagnini offre soluzioni

affidabili e durature, sostenute da una presenza globale e una copertura capillare garantita da 23 sedi

operative dislocate in tutto il mondo.

L’innovazione tecnologica del gruppo culmina con la costruzione del Salvagnini Campus: un grande

ecosistema dei valori aziendali in fase di realizzazione.

Un'esperienza importante che vuole dare l'opportunità di diventare parte attiva della Salvagnini Social

Industry, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del potenziale creativo e produttivo innato in

ciascuno di noi.

Coo’ee si sta occupando della progettazione dell’identità visiva del Campus, consapevole di come

quest’ultima influenzi ogni giorno l’immagine dell’azienda soprattutto nell’insieme dei valori visuali che

connotano e rendono distintivi e riconoscibili gli strumenti di comunicazione. Per questo motivo il lavoro

è totale per tutti gli elementi di comunicazione del Campus, sia dal punto di vista estetico che

funzionale.