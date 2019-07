COO’EE VINCE IL PREMIO AGORÀ D’ARGENTO PER IL MIGLIOR COMUNICATO RADIO «PROSCIUTTO DI MODENA DOP»

Il consorzio, presieduto da Giorgia Vitali, si è costituito nel 1969 e da allora la sua attività si è svolta all’insegna della costante ricerca di qualità, tutela e valorizzazione del Prosciutto di Modena e delle caratteristiche che lo rendono unico al mondo. È su questo asset che Coo’ee ha ideato e sviluppato uno spot radio che raccontasse in maniera inedita il processo che porta alla produzione il Prosciutto di Modena DOP.

Il concept creativo del comunicato radio gioca sugli elementi che da sempre lo caratterizzano: la qualità, la passione, ma soprattutto l’attesa. Un’attesa non tradotta in senso temporale ma in passi: i passi necessari a realizzare un prodotto eccezionale. La strada per la bontà e per la stagionatura è lunga 14 mesi. Da qui è partita una comunicazione multicanale completa.

La partnership tra Coo’ee e il Consorzio del Prosciutto di Modena DOP quest’anno festeggia quindici anni di vita, un rapporto professionale solido soprattutto grazie a un’attività di comunicazione strategica pianificata e completa.