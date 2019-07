Grande successo per “Trovatore”

L’esecuzione integrale è stata diretta dalla bacchetta di Pier Giorgio Morandi. L’arrivo in blocco di queste stelle della lirica, cha hanno messo a punto con Riccardo Muti l’esegesi della letteratura verdiana, procura l’evento meno atteso all’Arena di Verona: un’esecuzione integrale della partitura. Per il pubblico, l’opera è scorsa in un baleno con grandi accumuli di tensione progettati da Verdi. A tal proposito è da elogiare la direzione di Morandi. L’allestimento tuttora in uso è infatti quello creato nel 2001, con regìa e scene di Franco Zeffirelli, costumi di Raimonda Gaetani e coreografia di El Camborio. In sostanza, Una serata eccezionale. Anna Netrebko ha ringraziato i suoi fan con un inchino profondo, molto grazioso, non la lasciano andare via. Yusif Eyvazov viene acclamato come un eroe. In uno stato di grazia il coro areniano preparato da Vito Lombardi e molto partecipe il corpo di ballo che esegue le coreografie di El Camborio riprese da Lucia Real. La prossima replica domani, 4 luglio. Auspicando una serata eccezionale come quella appena descritta.