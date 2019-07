MONDIALI DI ROBOTICA: DONAZZAN, “SUCCESSO TRICOLORE DELL’ISTITUTO DON BOSCO DI VERONA IN CALIFORNIA, I GIGANTI DELLA SILICON VALLEY PREMIANO LA ‘LAVATRICE SPAZIALE’”

La squadra veronese, composta da 8 studenti di quarta del liceo delle scienze applicate e ‘allenata’ dal professor Luca Zanetti e dai colleghi Andrea Materassi e Anna Baruzzi, già campioni del mondo di robotica a Houston, Texas lo scorso 20 aprile. a San Josè è stata la prima squadra tricolore selezionata nella rosa delle 20 squadre migliori del mondo tra le 40 mila in gara e a posizionarsi sul podio del Global Innovation Award con il proprio progetto di tecnologia aerospaziale.





“Il successo dei questi giovani ‘artigiani del futuro’ di Verona, peraltro già abituati a brillanti risultati in queste competizioni – plaude l’assessore – conferma l’alta qualità delle scuole paritarie in Venet e l’appassionata dedizione dei loro docenti. La loro duplice vittoria mondiale, prima a Houston e ora a San Josè, testimonia che i ragazzi e le scuole italiane, quando sono sostenute anche dai loro territori, sanno eccellere non solo nelle materie umanistiche ma anche nelle cosiddette ‘Stem’, cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Auguro a loro e ai loro docenti futuri e altrettanto entusiasmanti successi a riprova della capacità di questa scuola di saper coniugare conoscenze scientifiche, intelligenza e fantasia con abilità tecniche e capacità di progettazione, certa che istituzioni, imprese e territorio sapranno festeggiarli alla grande al loro ritorno”.