AMAZON INAUGURA IN ZAI IL NUOVO CENTRO DI SMISTAMENTO. SINDACO: “OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA CHE PORTA POSTI DI LAVORO E SERVIZI, SENZA GENERARE TRAFFICO”

Grazie al rispetto di orari precisi, non sarà un attrattore di traffico. I camion, infatti, arriveranno di notte e scaricheranno le merci. Tutti i pacchi ripartiranno su furgoncini più piccoli al mattino, prima dell’ora di punta. Tutto questo in un deposito all’avanguardia, su una superficie di oltre 8.500 metri quadrati, che servirà l’area compresa tra Verona, Vicenza, Brescia, Trento e Mantova, garantendo consegne più rapide nelle 24 ore.

Le prime consegne sono già state effettuate. Tra i primi prodotti ad essere stati recapitati un soffiatore di foglie e il libro “Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale” di Stefano Mancuso.

In occasione dell’inaugurazione, il sindaco Federico Sboarina e l’assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto hanno visitato il nuovo centro. Ad accompagnarli Fabrizio Sarti, responsabile del deposito di smistamento, e Eric Véron, amministratore delegato di Vailog. Era presente anche il senatore Vincenzo D’Arienzo.

“Sono cresciuto in Zai e ricordo bene sia il calzaturificio sia il successivo stato di abbandono in cui versava - ha detto Sboarina -. Oggi siamo di fronte innanzitutto a una grande opera di rigenerazione urbana e di recupero dell’archeologia industriale, che va nella direzione di una riqualificazione complessiva di Verona Sud, un’area della città a forte vocazione logistica. L’arrivo di Amazon significa, inoltre, 170 nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese locali. Infine, avere un centro di smistamento direttamente a Verona garantirà servizi ancora più celeri per i cittadini, con un aumento delle consegne nell’arco delle 24 ore. Tutto questo senza aggiungere in quest’area un attrattore di traffico, proprio perché verranno rispettati orari particolari. Riflessi positivi per tutta la città, che, ancora una volta, dimostra la sua centralità e la sua attrattiva per le multinazionali”.

“Dietro a questo risultato – ha spiegato Véron – ci sono 13 mesi di grande lavoro, che hanno consentito di trasformare una struttura degli anni ’60 in un grande centro moderno e all’avanguardia. Da calzaturificio a deposito Amazon, dopo numerosi anni di abbandono. Un esempio virtuoso di quello che è possibile fare, rigenerando spazi urbani in disuso. Dall’Inghilterra sono già venuti a vedere la struttura, complimentandosi per la capacità tutta italiana di saper creare e mantenere ciò che di bello abbiamo”.