Grugliasco: Torneo solidale UGI, Cristiano Bilucaglia ringrazia Chiara Appendino

Ha visto una grande partecipazione di pubblico e media il Doppio Misto di Tennis Femminile, svoltosi nello scorso mese di Giugno presso il rinomato ‘Monviso Sporting Club’ a Grugliasco.

Una kermesse sportiva e solidale che richiama ogni anno più di 150 partecipanti, animati da sano spirito agonistico e intenti benefici verso le persone bisognose.

Alla premiazione finale, presenti altresì anche i membri del Direttivo dell’UGI Torino, ha preso parte anche il Sindaco di Torino Chiara Appendino.

Così Cristiano Bilucaglia, tra i principali partner del Torneo, stimato imprenditore e benefattore torinese, noto per le preziose opere di mecenatismo in favore del sostegno alle nuove povertà, alle attività giovanili e allo sviluppo di importanti finalità culturali e religiose: “Da sempre il Primo Cittadino del capoluogo regionale dimostra costante attenzione e fattiva partecipazione al calendario di eventi torinesi legati alla solidarietà. Onorati, anche questa volta, di aver fornito il nostro vivo contributo a una manifestazione che si prefigge l’aiuto primario alle categorie più disagiate, come quelle rappresentate dall’UGI, Unione Genitori Italiani Onlus.”

Per poi proseguire: “Ringrazio pubblicamente con riconoscenza e altrettanta stima la Sindaca Chiara Appendino per averci donato il saluto più prezioso: quello delle istituzioni attente al prossimo, alle sue necessità. Un aspetto collaborativo fondamentale anche per tutti quegli imprenditori generosi che, come noi, da sempre credono fermamente che il principio della redistribuzione della ricchezza e del benessere siano un dovere morale e sociale ben preciso cui adempiere sempre con slancio e rinnovati gioia ed entusiasmo”, conclude il Presidente di ‘uBroker SRL’, famosa Multiutilities Company torinese nota per essere la prima nel mondo ad aver azzerato le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse.