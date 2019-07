Una moneta da 50 pence, dedicata al “Pinguino macaroni”.

La moneta, a sette angoli smussati e con millesimo 2019, è la quinta, d’una serie di pezzi, dedicati ai pinguini antartici del Territorio Antartico Britannico, e coniata dalla Pobjoy Mint, Zecca privata, attiva dal 1996, che conia anche in virenio e in titanio colorato. Essa ha la sua sede a Kingswood, Surrey, Gran Bretagna. Il pezzo in parola raffigura l’antartico ‘Pinguino macaroni’, la cui eccezionale caratteristica è data dal suo bellissimo ciuffo dorato. Una curiosità, ma, grandemente interessante, per chi ama la natura.

Pierantonio Braggio