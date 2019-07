Quote latte. L’assessore all’Agricoltura di Regione Veneto, Giuseppe Pan: sospensione delle aioni di recupero.

“Di fronte al rischio d’illegittimità delle procedure di escussione coattiva, attivate da Avepa – dichiara Pan – ritengo necessario adottare ogni iniziativa opportuna, per evitare contenziosi, dall’esito prevedibile, se non pregiudizievole, e tutelare i 140 produttori veneti, interessati, ma, anche l’operato di Avepa. Mi auguro che il Ministero, nonché il Governo e il Parlamento, individuino, quanto prima, la via legale, per uscire da questa intricata vicenda, per dare finalmente certezze a tutti i produttori e agli organismi, ai quali sono state affidate, per delega regionale, le operazioni di recupero forzato”. N°. 1050/2019 (AGRICOLTURA), di Regione Veneto.





Pierantonio Braggio