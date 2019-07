Sempre attivi gli “Angeli del Bello”, a Verona.

C’è chi si sporca nel modo più vandalico possibile e Chi s’impegna, “volontariamente”, e, cioè, con il proprio tempo e a proprie spese, a togliere dalla vista, segni e graffiti, riportando pulizia e aspetto di ordine, in città, oltre a curare, in tal senso, giardini e altre iniziative. L’Associazione Angeli del Bello, ormai, più che benemerita, per i sui risolutivi e preziosi interventi, i intende provvedere ad un intervento di pulizia e ritinteggiatura delle pareti esterne e delle basculanti, da graffiti vandalici della palazzina, sede dello Sportello Polifunzionale e dell’Associazione Veronetta amica, di via Bassetti 2, Verona. In merito, Angeli del Bello, provvederà tempestivamente, come’è suo costume, non appena ottenuto parere positivo, dall’Autorità competente. Pierantonio Braggio