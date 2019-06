La bandiera del doge Domenico Contarini (XVII sec.). Oggi, anche in versione verticale, nei formati: piccolo, medio e grande.

Il più bel vessillo veneziano, che si conosca – ossia, la bandiera, che sventolava sulla galea del Doge Domenico II Contarini, Serenissimo Principe della Repubblica di Venezia, dal 1659 al 1675, nonché eroe della guerra di Candia, o Creta (1645-1669), combattuta contro l’impero ottomano – inizialmente solo in versione orizzontale, è ora, disponibile anche in versione verticale. La quale è prodotta in tre formati: piccolo, medio e grande, e, quindi, rispettivamente, in altezza, di cm 150, cm 230 e cm 600 e a code separate, scendenti, libere, verso il basso. L’eccezionale pezzo d’arte si presenta adattissimo ad essere collocato a muro o, addirittura, su torri civiche e campanarie di città e castelli. Dietro ogni bandiera, in formato verticale, un’apposita tasca orizzontale servirà ad inserire il traversino – che viene fornito su richiesta – munito di anelli alle estremità e, quindi, atto a sostenerla.

Pierantonio Braggio