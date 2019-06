Carenza medici, in Veneto. Estate di concorsi per camici bianchi, infermieri e veterinari.

Da qui al 9 agosto, Azienda Zero, gestirà, infatti, una vera e propria ondata di nuovi concorsi. Nessuno si permetta, mai più, di dire che la Regione non vuole assumere, anche perché le bugie hanno le gambe corte e fanno fare brutte figure”. Così, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta “l’estate di concorsi”, lanciata da Azienda Zero, che sta gestendo procedure concorsuali per medici, tecnici, infermieri e veterinari, per un totale di migliaia di candidati, e con altri 256 posti per medici in specialità significative, come Anestesia e Rianimazione, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Toracica, Ortopedia, Urologia. Tutti questi concorsi si terranno tra l’1 luglio e il 9 agosto. L’importante iniziativa – certamente, latrice di equilibrio e di maggiore disponibilità, nel settore ospitaliedro, è annunciata nel Comunicato N° 1036-2019 di Regione Veneto.

Pierantonio Braggio