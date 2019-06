Appuntamenti stagionali con i Ristoranti tipici, Trattorie ed Osterie, Verona. Il secondo ciclo, dal 30 giugno al 14 luglio 2019.

Due importanti prodotti, d’alta qualità, base di classici piatti della tradizione veronese, quali involtini di melone, ripieni di mozzarella, accompagnati da rosette di prosciutto crudo di Soave; crostatine di pasta frolla, ripiene di melone, stracchino di malga veronese e di prosciutto crudo, e spiedini, con palline di melone di Zevio, prosciutto crudo di e fresco basilico. Non mancheranno: tagliatelle al lardo, con erbette; tagliolini al prosciutto, aromatizzati al rosmarino e maltagliati saporiti. con Speck…! Ovviamente, non si tratta di mettere al bando prodotti, anche importanti, d’altra provenienza, ma, di essere di aiuto, dato che si devono proporre pietanze “veronesi”, ai veronesi produttori di qualità. Nel proporre, al cliente, i gustosi e, nell’aspetto, coloratissimi preparati, di cui sopra, i Ristoratori tipici, lo informeranno, su provenienza, caratteristiche di produzione in loco e di preparazione dei piatti scelti, fattore, questo, che – esperienza insegna – torna molto gradito all’avventore. Il quale deve anche sapere che, per creare qualità, in campagna ed in cucina, occorrono pure impegno e sacrificio. Il Prosciutto di Soave è prodotto da Marco Masconale e il Melone di Zevio, dall’Azienda Agricola Luca Dal Pezzo. L’iniziativa, di cui sopra, è stata presentata il 27 giugno 2019, in Sala Arazzi, Municipio di Verona, dall’assessore al Commercio, Nicolò Zavarise, dal presidente dei Ristoratori di Verona, Leopoldo Ramponi e dal presidente delle veronesi Trattorie ed Osterie, Davide Veneri.

Pierantonio Braggio