Presentato, al “Due Torri”, Verona, il ‘City Book “veronastyle”, primavera-estate 2019’.

Verona è città dalle diecimila risorse… Fra queste, emerge lo studiato e lodevole intento di fare conoscere la città scaligera, anche nella Federazione Russa, dalla quale forte e interessante, per l’economia veronese, è il flusso turistico. Curano attentamente, ogni anno, tale costruttiva considerazione Edizioni Zerotre, Artifices s.r.l.s., San Giovanni Lupatoto, delle quali, capace ed innovativo direttore responsabile è Roberto Bianconi. Edizioni Zerotre, che propongono, quest’anno, uno straordinario volumone, che segnala e spiega, a chi lo consulta, quanto di meglio Verona propone in negozi, in bars, in ristoranti, in hotels, ecc., sotto i titoli: Come Muoversi a Verona, Cosa Vedere, Cibo e Vino, Ristoranti Top, Verona Shopping, Divertimento, Il Golf a Verona, ed altro, senza trascurare, ovviamente, il meraviglioso Lago di Garda. Tutto, in 263 pp., in carta patinata, avvolto in brillante copertina e reso prezioso, oltre che da testi in italiano, russo ed inglese, da centinaia di parlanti foto a colori… Si tratta del ‘City Book “veronastyle” 2019 - The exclusive guide to excellence - La guida esclusiva alle eccellenze’, primavera - estate’2019’ della grande Verona, il quale – evidenzia l’Editore, nella prefazione – pone in luce Lo stile di Verona, visto attraverso i migliori prodotti e servizi, offerti ai visitatori della Città… Non vi manca nulla: dalla storia cittadina, alla mappa d’orientamento ed all’indicazione dei migliori percorsi cittadini; dai servizi di trasporto, ad ogni possibile ufficio utile al turista, dagli spettacoli di Fondazione Arena, dagli eventi di Veronafiere e dai Musei, ad Auto transfer, dai migliori hotels, anche di fuori Verona, ai più noti produttori e negozi, dai rinomati ristoranti del centro e della provincia, alle cantine e alle antiche ville, sino allo sport e al buon utilizzo del tempo libero sul Garda e sui monti Lessini. Siamo ad un’opera tutta veronese ed eccezionale, che super elegantemente, presenta, come vivo biglietto da visita, Verona, in ogni dettaglio e che invita il turista, a visitare, a provare, ad assaggiare, senza preoccupazione, circa la qualità, nella certezza di trovare la cercata soddisfazione. Hanno avuto parole di apprezzamento, nelle accoglienti sale dell’Hotel Due Torri, per il ‘City Book “veronastyle”, primavera-estate 2019’ di Roberto Bianconi, il consigliere regionale, Stefano Valdegamberi, l’assessore alla Cultura ed al Turismo del Comune di Verona, Francesca Briani, l’assessore al Commercio, Francesca Toffali, e il presidente di AMT Verona, Francesco Barini. In merito all’edizione 2019 di “veronastyle”, chiarisce Roberto Bianconi: “Il libro delle eccellenze di Verona pone in evidenza lo stile della città scaligera, visto attraverso i migliori prodotti e servizi offerti ai visitatori. Attraverso ‘Veronastyle’, il turista trova le migliori offerte della città e del suo territorio, dei suoi negozi, dei ristoranti e anche della sua ampia gamma di luoghi d’intrattenimento ed d’ospitalità, per ogni evento, che s’intenda organizzare nella città di Giulietta Romeo. ‘Veronastyle’ vuole anche porsi, su questo tema, come punto di connessione, tra Verona e le capitali del mondo, partendo dalla Russia, ove, in questi anni, abbiamo avuto modo di creare ottime relazioni, con tour operators e media, che guardano all’Itala, come paese speciale per il proprio pubblico. Il percorso è appena iniziato, alla Fiera del Turismo di Mosca, a marzo, con gli incontri, con i più importanti Tour Operators di Russia e, successivamente, anche, grazie alla presenza, nel più importante evento di wedding di Russia ‘White Award’ e, ancora, a maggio, alla Fiera internazionale di Convention di Francoforte, per finire, poi con la promozione, a Manhattan, New York. Il libro svolge, inoltre, la sua azione, nella città di Verona, essendo presente, negli hotels ed in quei luoghi speciali, come ville e golf club, che ci ospitano e che abbiamo modo di collegare, con le città nel mondo. In particolare, in Russia, vantiamo una collaborazione consolidata, con il Gruppo Italia Made in Italy e con il portale ‘La Tua Italia’, che ci permetteranno anche di veicolare le proposte di clienti, interessati ad intensificare la loro visibilità, in quel paese. Il portale internet ed i relativi socials amplificheranno, ancor più, tale opportunità, essendo collegati ai vari gruppi, con i quali, stiamo attivando collaborazione. Il volume è, inoltre, ottenibile, in tutte le librerie online, che aderiscono all’iniziativa e rintracciabile, quindi, da qualunque libreria online o off-line e, all’ordine, può essere consegnato, in cinque giorni, in tutta Europa”, www.veronastyle.eu.







Pierantonio Braggio