“All'Ombra delle Mura”… Grande iniziativa della 1ª Circocrizione - Verona: nei giorni 23 e 30 giugno,  8 e 15 settembre 2019, passeggiate guidate, “all’ombra” dell

La 1ª Circoscrizione, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona invita a quattro passeggiate domenicali con guida, dedicate a famiglie, bambini e anziani, su percorsi storico artistici e ambientali/naturalistici. Le uscite, dettagliatamente studiate, porteranno i partecipanti – a titolo gratuit, ma con prenotazione obbligatoria – a passeggiare lungo l'area collinare delle Mura e lungo il percorso dei bastioni. Al termine di ogni visita, i partecipanti potranno godere di una piacevole merenda. In merito, riportiamo, di seguito, il programma previsto: • domenica 23 giugno 2019 - Parco Raggio di Sole, ritrovo alle ore 15.30, davanti al cancello del campo giochi. Passeggiata alla scoperta del parco, seguendo un percorso storico botanico, con un momento di ristoro nel parco; • domenica 30 giugno - Da San Zeno a Porta Fura, ritrovo alle ore 15.30, in piazza San Zeno. Visita all'importante punto difensivo, che ha conservato la sua caratteristica militare, dal periodo medievale al periodo asburgico. In riva all'Adige, genitori e bambini verranno coinvolti in divertenti giochi di squadra; • domenica 8 settembre - Il complesso fortificato di San Giorgio, ritrovo alle ore 15.30, davanti alla Chiesa di San Giorgio in Braida - Visita al compleso austriaco, in parte semiinterrato, a causa dei lavori di arginatura dell'Adige e alla torretta Scaligera; • domenica 15 settembre - Da Castel San Pietro a San Giovanni in Valle, ritrovo, alle ore 15.30 a Ponte Pietr, lato sinistra Adige - Passeggiata da Castel San Pietro, alla Fontana del Ferro, costeggiando le mura scaligere, con ristoro, sulla terrazza panoramica, che domina la città. Info e prenotazioni: info@ctgitinerarididattici.it, tel.: 347 7460960. Ci congratuliamo, per l’ottima proposta, che quanto sopra, egregiamente, offre alla cittadinanza veronese, esprimendo, al tempo, la speranza, che almeno parte delle mura, storia viva e prlante, vengano restaurate. Info e prenotazioni: info@ctgitinerarididattici.it tel. 347 7460960.







Pierantoinio Braggio