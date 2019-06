Alla scoperta dei grani antichi, festa del pane al mercato a km zero a Santa Lucia, Verona. L’incontro, si è tenuto, domenica mattina, 23 giugno 2019.

“C’è un crescente interesse per la pasta 100% italiana e di qualità, in Italia, senza dimenticare la passione crescente di preparare pane e pasta fatta in casa – ha commentato Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura, che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica di Coldiretti.– E’ questo uno dei motivi della riscoperta, anche da parte delle giovani generazioni, di semi dimenticati, come ad esempio il Senatore Cappelli, il Tumminia, il Monococco. Sono grani che vengono lavorati, con la macinazione a pietra, così da mantenere le proprietà nutrizionali, presenti nel chicco. Hanno un rapporto più equilibrato, tra amido e glutine, e quindi più appetibili in caso di intolleranze alimentari. L’invito è di andare a conoscere ricette, segreti e aspetti nutrizionali tra le bancarelle degli agricoltori sempre disponibili a dare informazioni e a tenere un dialogo aperto con i cittadini. Un evento molto opportuno e costruttivo, anche perché il consumatore, non solo deve sapere scegliere, per la propria alimentazione, ma, anche conoscere di quale grado sia l’impegno di chi, lavorando, ogni giorno sul suolo, produce cereali, frutta e verdura.

Pierantonio Braggio