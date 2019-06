75° anniversario dello Sbarco Alleato di Anzio, Roma, 1944-2019.

IIl 22 giugno 2019, Poste Italiane ha posto in circolazione un francobollo, celebrativo del 75° anniversario dello Sbarco alleato di Anzio, detinato alla tariffa B, zona 2, e quindi, del valore di 2,40€. Tiratura: trecentomila esemplari. La vignetta riproduce una mappa geografica, che evidenzia i luoghi dello storico Sbarco Alleato di Anzio e di Nettuno, avvenuto alle prime ore del 22 gennaio 1944 e denominato, in codice, ‘Operation Shingle’. Un folder, a due ante, contiene il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€. Molto opportuna, questa emissione – ufficialmente presentata, il 2 giugno 2019, presso il Museo dello Sbarco di Anzio, Roma – perché ricorda un importantissimo intervento alleato di americani e inglesi, cui, anche per altri, precedenti e successivi, determinanti interventi – durante i quali, persero la vita anche soldati di altri eserciti antinazisti, in Europa e in Italia stessa – siamo debitori della ritrovata libertà.

Pierantonio Braggio