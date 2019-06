In scena Traviata all'Arena di Verona: l’ultimo sigillo di Zeffirelli

La serata si è aperta con un tributo speciale: un video di 3 minuti dedicato a "Franco Zeffirelli creatore di sogni" che si apre sulle note di "Amami Alfredo" e si chiude con un "all right" del maestro fiorentino che manda un bacio. L'allestimento è tra i più ambiziosi mai realizzati dai lavoratori di Fondazione Arena negli ultimi 40 anni e corona il sogno di Zeffirelli. Daniel Oren, direttore musicale del Festival 2019, sale sul podio alla guida di orchestra e coro dell'Arena e di un cast di stelle internazionali per undici serate. Una serata passata “alla storia” per la sua cornice e per il contesto, più che per un’impeccabilità musicale che ha destato qualche recensione non troppo positiva tra i critici. Durante gli intervalli, personaggi appartenenti al mondo della lirica e dello spettacolo in generale hanno ricordato Zeffirelli. È intervenuta anche la Sovrintendente della Fondazione, Cecilia Gasdia:

“Ha creduto in me quando ero poco più che una ragazzina, come in tanti giovani. La magia che ha saputo creare allora si rinnoverà sul nostro immenso palcoscenico, meta lungamente sognata per questa produzione. Franco Zeffirelli è un maestro indiscusso dell’Opera e la sua Traviata è un capolavoro di teatro musicale che abbiamo realizzato al meglio. Per noi era già immortale, come la sua arte”, fa notare Cecilia Gasdia. “Ora lo è a tutti gli effetti: con questa produzione vogliamo omaggiarlo per tutto ciò che ha dato al mondo e all’Arena in particolare».