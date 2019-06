IV edizione di “Isola Street Music”.

L’Ente di Isola della Scala, l’attiva macchina, che, ogni anno, organizza la grande “Fiera del Riso”, segnala che tornerà, sabato 22 giugno 2019, Isola Street Music, l’evento, alla sua quarta edizione, che porterà numerosi live musicali, tra vicoli e palazzi di Isola della Scala. Dalle 20,30, in poi, in diverse locations della Città del Riso, si daranno appuntamento gruppi, impegnati in più generi musicali, dal blues al rock allo swing. Isola della Scala si trasformerà, quindi, in “salotto musicale”, mentre numerosi esercizi commerciali rimarranno aperti. La serata inizierà, con il Complesso Bandistico Scaligero Vincenzo Mela. Tra le bands, che si esibiranno in centro, i Black Mama (blues), Jazzica Rabbit (swing), Lullaby Acoustic Live (rock, pop, rhythm and blues), Bayou Moonshiners (blues), Luisa Malaspina e Massimo Piasenti Acoustic Duo (rock e pop). La quarta edizione di Isola Street Music è organizzata dal Comune e dalle “Botteghe di Isola della Scala - Città del riso”, con il supporto di Ente Fiera. Quindi, se Isola della Scala è nota per il suo “Riso” e per i suoi piatti al “Riso”, con il suo 22 giugno 2019, potrà denominarsi anche Città della Musica.

Pierantonio Braggio