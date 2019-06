Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Fondazione Arena di Verona. Alleanza di eccellenze, che fa grande la città scaligera.

Nel 2019, AIRC ha destinato oltre 6 milioni di euro alla comunità scientifica del Veneto e del Trentino Alto Adige, sostenendo 49 progetti di ricerca pluriennali e 6 borse di formazione e specializzazione, per giovani talenti della ricerca. Qualche settimana fa, poi, ha preso il via un programma speciale 5x1000, coordinato da Stefano Piccolo presso l’Università di Padova, per lo studio delle metastasi del tumore al seno, con un investimento totale di circa 16 milioni di euro in 7 anni. “Siamo particolarmente orgogliosi della nostra partecipazione alla Prima del Festival Lirico all’Arena di Verona – dichiara Antonio Maria Cartolari, presidente del Comitato AIRC Veneto - Trentino Alto Adige – e, non soltanto, perché firmata dal grande Zeffirelli per anni solidale al nostro impegno in AIRC, ma anche perché si tratta di un riconoscimento per il contributo dato alla crescita della nostra comunità, ancor più rilevante perché alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ogni anno riceve Fondazione AIRC, al Palazzo del Quirinale, per aprire ufficialmente “I Giorni della Ricerca”, durante i quali, informiamo l’opinione pubblica sui progressi raggiunti nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura del cancro e sensibilizziamo i cittadini a sostenere nuovi programmi scientifici e l’impegno dei giovani ricercatori”. Il Comitato Veneto Trentino-Alto Adige Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro è attivo dal 1982 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, nel 2019 sono stati deliberati per il Veneto oltre 5.570.000 euro per il sostegno di 41 progetti di ricerca e 6 borse di studio, per il Trentino-Alto Adige 714.000 euro, per 8 progetti di ricerca. (*Dati aggiornati al 15 gennaio 2019). Un’alleanza, frutto di alta sensibilità, che costituisce importantissima sinergia, nella lotta contro un male, che stenta ad arretrare. Portare in Arena, nel maggiore teatro all’aperto del mondo, nella serata inaugurativa della Stagione 2019, il concetto del dono, per la lotta contro il cancro, è segno di massima apertura e di alta volontà di contribuire, al meglio, al bene dell’umanità. Per ulteriori info: tel.: 045 8250234 - com.veneto@airc.it - www.airc.it.

Pierantonio Braggio