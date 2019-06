CAD IT VA ALLA PRIMA ASSEMBLEA DOPO ESSERE USCITA DALLA BORSA.

All'attenzione degli azionisti, che ora in larga maggioranza fanno capo alla controllante Quarantacinque srl, era l'approvazione del bilancio 2018 e il rinnovo dei vertici del Cda. Esponiamo i dati come comunicati dalla società nel suo avviso agli investitori:

"L’assemblea ordinaria degli azionisti di CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.



Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che per la prima volta include nel perimetro le società spagnole acquisite nel corso dell’esercizio, evidenzia:



Valore della Produzione di 66,4 milioni di Euro (62,8 milioni di Euro nel 2017); i ricavi delle vendite e prestazioni sono di 62,3 milioni di Euro (58,5 milioni di Euro nel 2017);

Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 13,5 milioni di Euro (20,3% del Valore della Produzione), rispetto a 12,5 milioni di Euro del 2017 (19,8% del Valore della Produzione);

Margine Operativo (EBIT) di 8,5 milioni di Euro (12,9% del Valore della Produzione), rispetto a 6,1 milioni di Euro del 2017 (9,7% del Valore della Produzione);

Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, di 5,5 milioni di Euro (8,3% del Valore della Produzione) rispetto a 3,7 milioni di Euro registrati nell’esercizio precedente (5,9% del Valore della Produzione).



CAD IT S.p.A. rende noto che la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2018 è positiva per 14,9 milioni di Euro, rispetto a 8,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.



In data 1° dicembre 2018 ha avuto efficacia, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., la fusione inversa della società controllante (CAD IT S.p.A. società incorporata) nella società controllata al 100% CAD IT S.p.A. (società incorporante, in precedenza CAD S.r.l.). Le operazioni della incorporata sono imputate al bilancio della incorporante dal 1° gennaio 2018.



La Capogruppo CAD IT S.p.A. evidenzia nell’esercizio 2018 un Valore della Produzione di 60,1 milioni di Euro, un Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 10,8 milioni di Euro, un Margine Operativo (EBIT) di 5,4 milioni di Euro e un Risultato Netto di 4,7 milioni di Euro.



In relazione ai risultati della capogruppo CAD IT S.p.A. dell’esercizio 2018, l’assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio a riserva straordinaria utili indivisi."