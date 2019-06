Il Gruppo Veronesi, Aia e Negroni ai vertici italiani agrifood

Due i punti di forza del Gruppo Veronesi che vengono sottolineati nella presentazione di quest'anno per una azienda che impiega migliaia di persone in vari parti d'Italia ma che è centrata prevalentemente nel veronese. Eccoli:

-gli investimenti in innovazione tecnologica sugli impianti italiani per garantire sostenibilità e sviluppo: raggiunti solo nel 2018 i 108 milioni di euro (+22% rispetto al 2017);

- La crescita l’unità alimentare AIA (+3,5% rispetto al 2017), in particolare nelle categorie a più alto valore aggiunto

“Siamo orgogliosi dei risultati positivi raggiunti che confermano la nostra leadership nell’agroalimentare italiano – ha commentato Luigi Fasoli, Amministratore Delegato del Gruppo Veronesi - Le linee strategiche focalizzate soprattutto su politica di marca, attenzione ai nuovi stili di consumo, innovazione, ricerca, competitività ed export, si sono dimostrate efficaci per il consolidamento del fatturato e per la reddittività, soprattutto in un anno molto complesso come il 2018. Continueremo ad investire anche nel 2019 con l’obiettivo di continuare a crescere in modo sostenibile ed organico per creare valore nel tempo, portando sulle tavole di milioni di consumatori in Italia e all’estero prodotti di alta qualità, sicuri e preparati con responsabilità”.