Imprenditoria giovanile: c’è chi investe negli immobili

Più che le misure economiche, il più delle volte l’imprenditoria giovanile è stata spinta dalle nuove tecnologie, da internet e dalle nuove figure professionali emerse e i giovani italiani si sono dovuti spesso reinventare per riuscire a raggiungere una stabilità economica e lavorativa. I dati ed i rapporti diffusi dalle agenzie di rating, dalla Banca d’Italia e dall’Unione Europea ci descrivono un paese in difficoltà e con politiche di sviluppo poco efficaci o inadeguate al nostro sistema economico. Alcuni giovani hanno però analizzato la situazione e si sono mossi in controtendenza avviando attività o investendo in settori apparentemente in stallo. È il caso dei numerosi giovani imprenditori che hanno deciso di investire nell’immobiliare in un momento in cui il mattone in Italia non sta attraversando un periodo affatto felice. Sul sito trainingfinanziario.com è possibile trovare guide e articoli informativi che spiegano al meglio il mercato immobiliare e finanziario illustrandoci rischi e pericoli, ma anche guidandoci verso le scelte più opportune per il nostro successo.

Perché i giovani investono negli immobili

Se gli Stati Uniti e la Cina si fanno la guerra commerciale e se il debito italiano cresce e l’inflazione schizza alle stelle, gli investimenti si fanno difficili e complicati. Tutti questi parametri concorrono nel rendere i mercati incerti e rallentano gli investimenti e gli scambi esponendo continuamente al rischio coloro che decidono di mettersi in gioco. Un immobile può essere soggetto a svalutazioni o apprezzamenti sulla base di diversi parametri ma di sicuro è poco suscettibile alle fluttuazioni delle borse o all’indice dell’inflazione e, considerando il calo dei prezzi degli immobili da 10 anni a questa parte, il nuovo business si sta spostando proprio in questa direzione. Operare in tranquillità, in un momento economico incerto, è la garanzia che molti giovani hanno inteso scegliere per avviare il proprio business nell’immobiliare che, nonostante le diverse stagioni economiche susseguitesi, si conferma sempre un dei rami più redditizi.

Il mercato attuale immobiliare

Dopo anni di difficoltà, il mercato immobiliare ha ripreso a crescere annualmente attestandosi su percentuali di crescita che lasciano ben sperare per il futuro. Rispetto alle principali piazze europee, il nostro mercato interno è ripartito con un leggero ritardo ma in alcune aeree del paese, soprattutto nel centro nord, i prezzi degli immobili sono ritornati su valori medi vicini a quelli precedenti al crollo del mercato immobiliare in seguito allo scandalo Lehman Brothers. In Lombardia, ed in particolare a Milano, il settore ha visto una rapida ripresa in linea con quella europea, mentre nell’ultimo anno il segno positivo è riuscito ad imporsi in quasi tutte le regioni italiane.

Come investire al meglio

Le nuove attività che si muovono nel settore hanno diversificato il loro raggio d’azione puntando soprattutto ad investimenti mirati e nello sfruttare appieno le potenzialità di alcuni mercati piuttosto che altri. In primis c’è da considerare la crescita esponenziale del mercato immobiliare delle aste giudiziarie, Molti immobili vengono venduti all’asta a prezzi molto più bassi di quelli di mercato ed attirano molte di queste giovani realtà imprenditoriali. Un’altra tendenza sulla quale si sta investendo è quella dell’aumento dei prezzi, e della domanda, degli immobili adiacenti alle ZTL. In questi quartieri a ridosso delle aree a traffico limitato si è registrato un aumento dei prezzi tale da innescare un mercato florido e redditizio, anche per quanto riguarda gli affitti. In ultima analisi ce da considerare il mercato delle seconde case, soprattutto al mare. La stretta di regioni e comuni sulle false residenze e le scappatoie normative ha indotto molti possessori di seconde case a mettere in vendita gli immobili e la situazione del mercato ha fatto il resto in capo alle quotazioni al metro quadro ben al di sotto dei valori pre 2008.