ZUMERLE E CORDIOLI AL CAMPIONATO ITALIANO

Si correrà oggi alle 13.00 a Città di Castello (Pg) una delle gare più attese del 2019: il Campionato Italiano Juniores su strada. E, anche quest'anno, al via della prova tricolore ci saranno due atleti della Assali Stefen Omap.



La Struttura Tecnica Regionale del Veneto, infatti, ha convocato Gianluca Cordioli e Lorenzo Zumerle per partecipare alla gara che assegnerà il titolo nazionale che si disputerà sulla distanza dei 133,7 chilometri.



"Per tutta la nostra squadra questa doppia convocazione è un orgoglio oltre che uno stimolo" ha sottolineato il presidente Alberto Murari. "Gianluca e Lorenzo hanno dimostrato nel corso della prima parte della stagione di saper essere protagonisti su qualsiasi terreno e di trovarsi a proprio agio sui percorsi misti. Domani avranno la possibilità di giocarsi le proprie carte per provare a conquistare il tricolore e siamo certi che daranno il meglio per mettersi in luce".