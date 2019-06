Grande vittoria in solitaria di Fabio Mazzucco al Giro D'Italia U23, il Veneto primeggia.

Il dominio incontrastato degli inglesi nelle prime tre tappe è stato interrotto da una azione solitaria di Fabio Mazzucco che prima in coppia poi da solo è giunto fino al traguardo. Sembrava che il giro fosse stregato per gli italiani, ed invece la classe e la grinta dell'atleta della Trevigiani ho interrotto il predominio straniero. L'atleta padovano va anche ringraziato per lo stile, il senso di lealtà, verso il compagno di fuga tedesco; infatti verso fine gara gli ha rilasciato un gesto di simpatia e rispetto, immortalato dalle telecamere, nel momento in cui lo ha staccato, quando il ragazzo tirolese a causa di un problema meccanico si è sostanzialmente fermato. Mazzucco lo ha salutato e senza scattare ha proseguito per involarsi verso la vittoria. E pensare che anche lui, chilometri prima, aveva sopportato una foratura durante la fuga e si era dovuto fermare sul tratto di strade bianche; ciò nonostante ha riagguantato il compagno di fuga e vinto per distacco. Che dire: una grande promessa del ciclismo italiano, un giovane integro che darà molte soddisfazioni al mondo ciclistico se verrà ben gestito e se saranno valorizzate le sue innate qualità da passista scalatore. Intanto Fabio si gode la maglia rosa ma anche quella di milgior giovane

Ma non vanno dimenticati anche altri atleti veneti che al termine della tappa odierna sono sugli allori , a dimostrazione che il ciclismo veneto primeggia in questi anni di minor esaltazione del ciclismo nazionale. E parliamo del veneziano Riccardo Bobbo, fortissimo passista che indossa la maglia intergiro, e quella rossa a punti indossata da Nicola Dalla Valle

Giro Under 23: 3a tappa: Sesto Fiorentino - Gaiole in Chianti