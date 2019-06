Giro del Veneto: una grande manifestazione ciclistica per le strade del Veneto

Quattro tappe quasi tutte mosse con la grande asperità nel finale. Quasi 600 km che i ragazzi under 23 ed elite, di tutta Italia ma con la partecipazione anche stranieri, si dovranno sorbire per vincere l'agognata maglia rossa del leader del Veneto, Ci saranno poi altre maglie, quella verde degli scalatori e quella bianca del più giovane, ma non vogliamo svelarvi tutto ora. Alla conferenza stampa attendiamo diverse autorità tra cui il Prsidente della Regione Veneto Zaia, oltre a molti sindaci dei territori attraversati dal percorso. Vi diciamo che le quattro tappe saranno in un continuo crescendo di difficoltà con asperità ripetute, Gran Premi della Montagna, traguardi volanti per la maglia a punti il tutto per creare un susseguirsi di tensioni nel gruppo degli atleti. E' la 28° edizione e coprirà gran parte del territoro veneto, partendo dalla provincia di Rovigo, passando per quella di Padova, poi Vicenza a seguire Verona poi ancora Treviso e Belluno. Sarà una gara entusiasmante dove senz'altro i migliori atleti, con le migliori squadre italiane presenti, sapranno decretare il vinitore che sarà senza dubbio un corridore dalle grandi possibilità.