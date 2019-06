E l'Autonomia del Veneto va .....dove?

Saranno che i temi economici sembrano gli unici ad essere importanti, sarà che l'alleato di Governo sonoramente battuto alle elezioni chiede un po' di rispetto, fatto sta che Salvini non vuole le elezioi perchè ha paura che i suoi fedelissimi gli chiedano conto delle sue promesse fatte al Veneto , alla Lombardia. La pancia dei leghisti venei ribolle di rabbia perchè, pur apprezzando qualche importantissima operazione, Salvini si sta dimenticando dell?Autonomia, che è stata votata da oltre il 90% dei Veneti. Probabilmente se si andasse al voto le schiede del partito di salvini, non della Lega, si aprirebbero a cittadini che vogliono essere rispettati dallo Stato ma che dell'autonomia non hanno capito essere il principale elemento di sostegno ell'economia. Se una regione va bene può aiutare altre che non vanno bene, se tutti vanno male , nessuno può aiutarci dignitosamente. Ed allora cari deputati leghisti veneti e lombardi, fuori i ipiglio di untempo e difendete quelle per cui vi hanno votato e nel contempo portate avanti anche gli altri temi, il tempo c'è, non mandiamo l'Autonomia e quello che significa a quel paese.