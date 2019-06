Il giro d'Italia under 23 Ecco la squadra della ZALF ed altre info utili

Pubblichiamo un estratto del comunicato stampa dalla ZALF in cui oltre ai fortissimi atleti trevigiani che parteciperanno al Giro d'Itala U23 troverete altre interessanti informazioni per chi è appassionato di ciclismo.

Giro d'Italia Under 23:

Prologo - giovedì 13 giugno - Riccione (RN) – Riccione (RN) – km 3,6

1^ tappa - venerdì 14 giugno - Riccione (RN) – Santa Sofia (FC) – km 143,2

2^ tappa - sabato 15 giugno - Bagno di Romagna (FC) – Pescia (PT) – km 174

3^ tappa - domenica 16 giugno - Sesto F.no (FI) – Gaiole in Chianti (SI) – km 145,5

4^ tappa - lunedì 17 giugno - Buonconvento (SI) – Monte Amitata (SI) – km 163,7



Giorno di riposo - martedì 18 giugno



5^ tappa - mercoledì 19 giugno - Sorbolo (PR) – Passo Maniva (BS) – km 155,2

6^ tappa - giovedì 20 giugno - Aprica (SO) – Aprica (SO) – km 94,8

7^ tappa - venerdì 21 giugno - Dimaro Folgarida (TN) – Levico T. (TN) – km 119,9

8^ tappa - sabato 22 giugno - Rosà (VI) – Falcade (BL) – km 134,2

9^ tappa - domenica 23 giugno - Agordo (BL) – Passo Fedaia (BL) – km 35,8





Questo il profilo dei sei atleti che saranno in gara al Giro d'Italia:



ALDO CAIATI

Classe 1998, nato a Brescia, risiede a Castegnato (Bs). E' uno scalatore di razza, già due volte nella top ten del Giro d'Italia U23 sui traguardi di Pian delle Fugazze e Asiago. Lo scorso anno ha chiuso in ottava posizione il Giro del Friuli.

In questo 2019 ha già collezionato due terzi posti: il primo maggio a Terranuova Bracciolini (Ar) e il 25 maggio a Botticino (Bs)



EDOARDO FRANCESCO FARESIN

Classe 1998, nato a Vicenza, risiede a Mason Vicentino (Vi). Figlio d'arte dell'ex professionista e campione d'Italia Gianni Faresin, è uno scalatore che lo scorso anno ha conquistato la cronoscalata Bologna-San Luca e la maglia verde di leader dei GPM al Giro d'Italia Under 23.



GREGORIO FERRI

Classe 1997, nato a Bologna, risiede a Crespellano di Valsamoggia (Bo), è un passista veloce che lo scorso anno ha conquistato un sesto posto al Giro d'Italia nella tappa con arrivo a Mornico al Serio (Bg).

In questo avvio di 2019 ha ottenuto tre successi: il 25 aprile a Nerviano (Mi), il 28 aprile a Reggello (Fi) e il 19 maggio a Sacile (Pn).



ANDREA PIETROBON

Classe 1999, nato a Pieve di Cadore (Bl), vive a Belluno: è un passista scalatore che si è fatto apprezzare nel 2018 per il terzo posto nell'internazionale Trofeo De Gasperi. Alla sua seconda stagione tra gli Under 23, è al debutto al Giro d'Italia Under 23.



RICCARDO VERZA

Classe 1997, padovano nato ad Este (Pd), risiede a Granze (Pd). E' un passista scalatore di grande esperienza che è cresciuto gradualmente nella prima parte di stagione passando dal secondo posto di Osteria Grande (Bo), ottenuto il 12 maggio, al successo di domenica scorsa a San Ginese di Compito (Lu). Anche lui è alla prima partecipazione al Giro d'Italia Under 23



ENRICO ZANONCELLO

Classe 1997, nato a Isola della Scala (Vr), risiede a Vallese di Oppeano (Vr). E' un velocista dallo scatto bruciante che dal mese di marzo ad oggi ha già centrato cinque vittorie: Mareno di Piave (Tv), Imperia, Terranuova Bracciolini (Ar), Busseto (Pr) e Cittadella (Pd). Anche per lui quello di Riccione sarà il debutto nella corsa rosa riservata agli Under 23.