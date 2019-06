TH RESORTS APRE UNO SPLENDIDO HOTEL A COURMAYEUR

In attesa dell'incontro, al Lido di Venezia, venerdì prossimo, tra i vertici della politica

(dal ministro Centinaio al governatore Zaia), delle istituzioni locali e i massimi esponenti di Th Resorts e Cdp, dove verrà presentato l'investimento che verrà effettuato nell'ex isola d'oro nell'area dell'ex Ospedale al Mare, Th Resorts fa sapere che a fine giugno aprirà i battenti, dopo una completa ristrutturazione che ha rispettato tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità, il The Courmayeur, uno splendido albergo di 130 camere adatte alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini. Un hotel che sorge nel cuore della Valle d'Aosta, ai piedi della montagna pià alta d'Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi

da Sky Way, la funivia che consente di arrivare alle cime perennemente innevate del Monta Bianco. Una piscina panoramica, una atmosfera magica di relax e benessere, la struttura di Courmayeur va a sommarsi ai tanti alberghi e villaggi che Th Resorts offre per le vacanze estive, dalla Sardegna al Trentino, dalla Calabria alla Toscana, dalla Valle d'Aosta alla Puglia e altre decine di soluzioni vincenti(I.P.)