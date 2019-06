Nuovi spazi per il Museo della Radio, Verona. Previste esposizioni di grande contenuto storico e culturale.

La notizia è di grande rilievo, per un Museo dalle grandi disponibilità di oggetti da porre all’osservazione del pubblico, in quanto il materiale, per potere essere “studiato”, dev’essere correttamente esposto e con tanto di dettagliata descrizione. In tal senso, il Comune di Verona, ha posto a disposizione spazi, nei citati Palazzetto dello Sporto e Porta Nuova. Per quest’ultima opportunità, la cosa sarà possibile solo dal 2020, quando il detto complesso, dopo il restauro in corso, sarà nuovamente agibile e restituito nelle sue condizioni murarie e di sicurezza migliori. Nel frattempo, il Museo della Radio provvederà all’allestimento interno della Porta, onde renderlo adatto al delicato materiale da esporre. L’annuncio di quanto sopra è stato dato dall’assessore comunale Filippo Prando e dal direttore del Museo della Radio, Francesco Chiantera. La scelta di Porta Nuova è polivalente, poiché l’allocazione in essa di esposizioni – Porta Nuova non è quasi mai stata aperta al pubblico – sarà motivo di migliore conservazione e di conoscenza della stessa, nonché di conferenze e di concerti.

Pierantonio Braggio