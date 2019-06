Fondazione Cariverona ed Intercultura. Borse di studio, per futuri “Cittadini del Mondo”.

Questo, perché, nell’esperienza all’estero, sono messe in gioco capacità di adattamento, abilità di problem solving, necessità di comunicare in un contesto sconosciuto, senso di disciplina, capacità di organizzazione personale: tutti elementi che portano “ai saperi”, imprenscindibili, del XXI secolo. In tale quadro, tredici studenti sono stati premiati, venerdì 7 giugno, 2019, durante la cerimonia, organizzata nella sede della Fondazione. I vincitori di quest’edizione sono: – ad Ancona: Alessandra L., per un anno in Portogallo; Chiara M., per un anno in Cina; Daniele S., per un anno in Argentina; – a Belluno: Mattia B., per un anno in Danimarca; Gianluca V., per un anno negli USA; – a Mantova: Maria Elena B., per un anno nella Repubblica Dominicana; Laura T., per un anno in Finlandia; – a Verona: Veronica C., per un anno in Argentina; Solange F.D., per un anno in Spagna: Anna G., per un anno in Messico; – a Vicenza: Rebecca B., per un anno in Russia; Aurora D.C., per un anno in Paraguay, e Valentina G., per un anno in Brasile. Le pergamene di assegnazione dei premi sono state consegnate dal presidente di Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco, dal direttore, Giacomo Marino e Pierantonio Braggio