Concorso Polizia locale. Arrivate 1710 domande

In totale saranno 65 i nuovi vigili che andranno a rafforzare il corpo di Polizia locale. Ai 49 agenti assunti tramite il concorso in fase di espletamento, infatti, se ne aggiungono altri 6 provenienti dall’esaurimento delle graduatorie e dalla mobilità. Inoltre, è prevista la selezione di 10 nuovi ufficiali che verranno assunti a tempo indeterminato.

“Dato l’elevato numero di candidati, la selezione richiederà un gran lavoro che però facciamo volentieri – spiega l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. L’arrivo di nuove forze è fondamentale per il nostro Comando. Siamo stati di parola, avevamo detto che serviva nuovo personale e abbiamo trovato le risorse per farlo. Si tratta, infatti, del più consistente procedimento di assunzione degli ultimi 15 anni. In una città come Verona, sempre più internazionale e sede di grandi eventi, avere nuovi agenti è necessario per garantire l’immane attività e i numerosi servizi portati avanti dalla Polizia locale”.