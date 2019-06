Alle “Golosine”, Verona. Dall’8 al 16 giugno 2019, la XV Festa di Quartiere, più amata di Verona.

Importante anche il funky show dei September Groove, di venerdì 14, mentre si rinnoverà, il Villaggio dei bambini, con molte attività e giochi, per la famiglia. Impreziosirà culturalmente l’evento una mostra, all’interno della Chiesa, dal titolo: “Tessere la tua Lode. Le opere lignee di Fra Giovanni da Verona, in Santa Maria in Organo”, allestita in collaborazione con l’Associazione Rivela. Festa ed allegria, dunque, ma, anche alcune scelte etiche: fin dalla prima edizione, gli Organizzatori, in collaborazione con Acque Veronesi, hanno scelto di proporre l’acqua del rubinetto gratuitamente mentre, negli anni successivi, si è poi aggiunta la raccolta differenziata negli spazi della Festa, in collaborazione con Amia. La posateria e i piatti lavabili e riutilizzabili, vengono gestiti dalla cooperativa sociale “I Piosi”. La Festa sarà dotata anche di cucina vegetariana e “gluten free”. Tutti gli eventi, a ingresso libero, si svolgeranno in via Caccia e nel piazzale della Parrocchia di Santa Maria Assunta, dove funzioneranno gli stands gastronomici saranno aperti, dalle ore 19,30. La manifestazione è organizzata dal Circolo NOI Golosine e dal Comune di Verona - Assessorato al Decentramento, www.golosine37136.it . Una Festa di quartiere è sempre elemento importante, perché, oltre a introdurre allegria e momenti di serenità, contribuisce fortemente a creare comprensione ed amicizia, fra i partecipanti.

Pierantonio Braggio