L’Etiopia a Verona.

Allo scopo di meglio fare conoscere il suo grande Paese, la Repubblica Federale Democratica di Etiopia – capitale: Addis Abeba – l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario, signora Zenebu Tadesse Woldetsadik, accompagnata dall consigliere agli Affari economici, Nebiyu Mohamed Bogale, ha fatto visita alla Camera di Commercio di Verona, dove è stata accolta dal segretario generale, Cesare Veneri, e dal vice segretario, Riccardo Borghero. L’incontro, molto costruttivo, ha avuto lo scopo di concordare tempi e contenuti di un futuro convegno – che, si prevede, avrà luogo, nel prossimo novembre – cui saranno invitati a partecipare imprenditori veronesi dei più diversi settori, non solo, per fare conoscere prodotti etiopi e condizioni favorevoli all’apertura di aziende in terra d’Etiopia, ma, anche, per apprendere, da parte etiope, quanto di meglio l’imprenditoria veronese ritiene di poter offrire al Paese africano. L’Etiopia si trova nel noto Corno d’Africa - Africa centro-orientale, conta più di cento milioni d’abitanti, dispone delle più diverse risorse, è in via di grande sviluppo, con un Pil superore all’8%, ed offre grandi possibilità di collaborazione economica. Si raggiunge la capitale Addis Abeba, in circa 11 ore di volo. Quanto sopra, nel quadro dell’importante amichevole azione del dott. Carlo Franchini, profondo esperto e conoscitore dell’Etiopia, che, fra l’altro, non solo ha organizzato l’importante mostra, dal titolo “La bellezza rivelata. Sulle orme degli antichi esploratori“, dedcata, appunto all’Etiopia e in corso sino al 30 giugno 2019, presso il Museo di Scienze Naturali, Verona, ma terrà un’ulteriore conferenza, sempre presso il Museo di Scenze Naturali, i 7 giugno prossimo, alle ore 18,00, dal titolo: ”Etiopia, iuna terra straordinaria”.

Pierantonio Braggio