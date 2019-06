La “Skarrozzata a Verona”, l’8 giugno, sabato, 2019. Un evento ludico-motorio, su ruote, per persone con disabilità o normodotate.

Terminato il percorso – Piazza Bra - Piazza Bra, un punto di ristoro, allestito dal Comitato del Bacanàl, creerà un momento d’incontro e di festa, con la presenza del Papà del Gnòco stesso, Gianni Benini, che ha sottolineato come egli veda “molto, molto valido l’evento in tema, alla realizzazione del quale, non poteva mancare il Carnevale veronese”. Hanno organizzato la manifestazione U.S. ACLI, Verona – presidente: Giuseppe Biasi, il Comune di Verona – assessore Filippo Prando; il Comitato del Bacanàl del Gnòco – presidente: Valerio Corradi, Giacomo Benanzioli: per la parte tecnica, Ortopedica Scaligera e l’Associazione Gommisti Veronesi, skarrozzata@gmail.com.

Pierantonio Braggio