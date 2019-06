“Easypark” a Verona, prima città italiana, a sperimentare il servizio “Find&Park”. Trovare uno spazio-sosta libero, via cellulare, senza perdere tempo ed evitando l’emissione di CO2.

Quindi, un servizio, che elimina tanto impatto negativo su mobilità ed ambiente, la perdita di 2500 ore, alla ricerca di parcheggio ed altro, nella vita d’una persona, nonché il relativo stress e la produzione di inquinanti. Un’importante iniziativa, posta in atto in collaborazione con AMT, Verona, e della quale l’interessato può usufruire, contattando “Find&Park”, che indica, sul cellulare, anche la mappatura dei parcheggi. Un Find&Park che, in un anno, a Verona, ha già fatto risparmiare circa 1000 kg di CO2e 350 ore di guida… In base ai dati dati d’oggi, i due numeri citati, riferiti ad anno, ammonterebbero, rispettivamente, a 62.000 kg e a 20.000 ore… Da notare che fino ad un 30% del traffico, nelle grandi città, è di autoveicoli alla ricerca di parcheggio… Hanno presentato l’iniziativa l’assessore Luca Zanotto, il presidente di AMT, Francesco Ballini, e Giuliano Caldo, general manager di Easypark Italia. Servizio clienti: tel.: 089 92 60 111.

Pierantonio Braggio